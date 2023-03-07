Уткин Макар Прохоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1784
Сын: Уткин Иван Макаров
Мать ребёнка: Арина Гаврилова
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 116б Метрическая книга церквей г. Богородицка и округи | Государственный архив Тульской области | МК церквей г. Богородицка и округи 1779-1786
Смерть
1813