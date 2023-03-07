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Уткин Макар Прохоров

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Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.06.1784

Сын: Уткин Иван Макаров

Мать ребёнка: Арина Гаврилова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 116б Метрическая книга церквей г. Богородицка и округи | Государственный архив Тульской области | МК церквей г. Богородицка и округи 1779-1786
Смерть
1813
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