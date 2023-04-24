Ушакова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.2003

Дочь: Чотчаева Анастасия Альбертовна

Отец ребёнка: Чотчаев Альберт Николаевич

Рождение ребёнка
12.04.2007

Дочь: Ушакова Алёна

Отец ребёнка: Чотчаев Альберт Николаевич

Рождение ребёнка
21.04.2016

Сын: Чотчаев Кирилл Альбертович

Отец ребёнка: Чотчаев Альберт Николаевич

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