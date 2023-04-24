Ушакова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.2003
Дочь: Чотчаева Анастасия Альбертовна
Отец ребёнка: Чотчаев Альберт Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.2007
Дочь: Ушакова Алёна
Отец ребёнка: Чотчаев Альберт Николаевич
Рождение ребёнка
21.04.2016
Сын: Чотчаев Кирилл Альбертович
Отец ребёнка: Чотчаев Альберт Николаевич