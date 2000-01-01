Карпов Фока Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Фока Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Людмила Фокинечна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Карпов Вячеслав Фокич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
СССР город Москва
Смерть
Неизвестно
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