Барышников Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1950
Бракосочетание
09.09.1972
Рождение ребёнка
27.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышников Анастасия Васильевна
Ульяновск
Рождение ребёнка
23.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышников Анастасия Васильевна
г.Ульяновск