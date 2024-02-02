Барышников Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышников Николай Николаевич

Барышников Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1950

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1950

Отец: Барышников Николай Васильевич

Мать: Барышникова Татьяна Илинична

Бракосочетание
09.09.1972

Жена: Барышников Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
27.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышников Анастасия Васильевна

Ульяновск
Рождение ребёнка
23.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышников Анастасия Васильевна

г.Ульяновск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close