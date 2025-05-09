Notkina (Sakina) Fanya
женский, родилась 1897, Kiev
умерла Около 1983
ОтецSakin HaimНеизвестно г.р.
МатьМать LevНеизвестно г.р.
Супруги
Notkin YakovНеизвестно г.р.
Дети
Notkin SemyonОколо 1923 г.р.
Gimelberg (Notkina) Raya (Raisa)07.05.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Sakin Haim
Мать: Мать Lev
Kiev
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Notkin Yakov
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Notkin Semyon
Отец ребёнка: Notkin Yakov
Belarus, Orsha
Рождение ребёнка
07.05.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Notkin Yakov
Рождение ребёнка
07.05.1928
Дочь: Gimelberg (Notkina) Raya (Raisa)
Отец ребёнка: Notkin Yakov
Kiev, Kiev city, Kyiv city, Ukraine
Смерть
Около 1983