Notkina (Sakina) Fanya 1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Notkina (Sakina) Fanya

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1897, Kiev

умерла Около 1983

Отец
Sakin HaimНеизвестно г.р.
Мать
Мать LevНеизвестно г.р.
Супруги
Notkin YakovНеизвестно г.р.
Дети
Notkin SemyonОколо 1923 г.р.
Gimelberg (Notkina) Raya (Raisa)07.05.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Sakin Haim

Мать: Мать Lev

Kiev

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Notkin Yakov

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Notkin Semyon

Отец ребёнка: Notkin Yakov

Belarus, Orsha

Рождение ребёнка
07.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Notkin Yakov

Рождение ребёнка
07.05.1928

Дочь: Gimelberg (Notkina) Raya (Raisa)

Отец ребёнка: Notkin Yakov

Kiev, Kiev city, Kyiv city, Ukraine

Смерть
Около 1983

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