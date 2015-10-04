(Григорьева (Голубева, по паспорту Исакова)) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1921
Дата смерти04.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1921
Отец: Голубев Иван Михайлович
Мать: Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
11.12.1945
Дочь: Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Григорьев Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1954
Дочь: Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Григорьев Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Вадим Георгиевич
Отец ребёнка: Григорьев Георгий Михайлович
Смерть
04.10.2015