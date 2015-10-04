(Григорьева (Голубева, по паспорту Исакова)) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева (Голубева, по паспорту Исакова)) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1921

Дата смерти

04.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1921

Отец: Голубев Иван Михайлович

Мать: Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
11.12.1945

Дочь: Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Григорьев Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
24.05.1954

Дочь: Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Григорьев Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Вадим Георгиевич

Отец ребёнка: Григорьев Георгий Михайлович

Смерть
04.10.2015
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