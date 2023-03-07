Бокачёв Павел Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокачёв Павел Семёнович

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Место рождения

Гнилево, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

17.11.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнилево, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.09.1949

Дочь: Красных Валентина Павловна

Мать ребёнка: Бокачёва Нина Гавриловна

Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
17.11.1951
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
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