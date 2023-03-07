Бокачёв Павел Семёнович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти17.11.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1949
Дочь: Красных Валентина Павловна
Мать ребёнка: Бокачёва Нина Гавриловна
Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
17.11.1951
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область