Юлдашев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлдашев Михаил

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Место рождения

г. Пермь

Дата рождения

04.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1977

Отец: не указан

Мать: Татьяна

г. Пермь
Образование
Между 1995 и 1999
Пермский Государственный Университет им. М.Горького
высшее
Бракосочетание
17.09.1999

Жена: Юлдашева Екатерина

г. Пермь
Рождение ребёнка
12.01.2000

Сын: Юлдашев Алексей

Мать ребёнка: Юлдашева Екатерина

г. Пермь
Рождение ребёнка
18.09.2002

Сын: Юлдашев Александр

Мать ребёнка: Юлдашева Екатерина

г. Пермь
Работа или профессия
Неизвестно
следователь СОСУСК
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