Юлдашев Михаил
Место рожденияг. Пермь
Дата рождения04.10.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1977
Отец: не указан
Мать: Татьяна
г. Пермь
Образование
Между 1995 и 1999
Пермский Государственный Университет им. М.Горького
высшее
Бракосочетание
17.09.1999
Жена: Юлдашева Екатерина
г. Пермь
Рождение ребёнка
12.01.2000
Сын: Юлдашев Алексей
Мать ребёнка: Юлдашева Екатерина
г. Пермь
Рождение ребёнка
18.09.2002
Сын: Юлдашев Александр
Мать ребёнка: Юлдашева Екатерина
г. Пермь
Работа или профессия
Неизвестно
следователь СОСУСК