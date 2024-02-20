Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шанаев Тотик Бесланович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Туганов Дзамболат
Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Туганов Хачасса
Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Туганов Касполат
Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева Сенат Базрыковна
Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макеева Шахар
Отец ребёнка: Туганов Базруко Созорукович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно