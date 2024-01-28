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Алаева Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Алаева) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Алаев Василий Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Алаева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Алаев Василий Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Алаева) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Алаев Василий Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Алаева) Фиона (Людмила) Васильевна

Отец ребёнка: Алаев Василий Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Алаев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Алаев Василий Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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