Алаева Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Алаева) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Алаев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Алаева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Алаев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Алаева) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Алаев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Алаева) Фиона (Людмила) Васильевна
Отец ребёнка: Алаев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Алаев Василий Степанович
Смерть
Неизвестно