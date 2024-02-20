Коломиец Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Владимир Константинович

Рождение ребёнка
11.06.1968

Сын: Бойко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бойко Владимир Константинович

Рождение ребёнка
03.08.1972

Дочь: Бойко Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Бойко Владимир Константинович

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