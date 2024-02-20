Коломиец Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1968
Сын: Бойко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бойко Владимир Константинович
Рождение ребёнка
03.08.1972
Дочь: Бойко Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Бойко Владимир Константинович