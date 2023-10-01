Павлова Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Павлова Анна Иванова
Отец ребёнка: Павлов Иван Лукин
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Иван Лукин
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Павлова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Павлов Иван Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Иван Лукин
Смерть
Неизвестно