Павлова Татьяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Татьяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

1896 г.р.
Скрыто настройками приватности
1907 г.р.

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Павлова Анна Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Лукин

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Иван Лукин

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Павлова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Лукин

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван Лукин

Смерть
Неизвестно
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