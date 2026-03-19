Русинов Михаил Иванович 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Русинов Михаил Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1816

умер 1890, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Русинова (Енгалычева) Мария ИвановнаМежду 1810 и 1820 г.р.
Дети
Демидова (Русинова) Вера МихайловнаОколо 1840 г.р.
Русинов Александр Михайлович1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева (Русинова) Софья Михайловна

Мать ребёнка: Русинова (Енгалычева) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русинова (Енгалычева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Демидова (Русинова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Русинова (Енгалычева) Мария Ивановна

Шутилово, город Первомайск, Нижегородская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Русинов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Русинова (Енгалычева) Мария Ивановна

Шутилово, город Первомайск, Нижегородская область

Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Корсакова (Русинова) Феоктиста Михайловна

Мать ребёнка: Русинова (Енгалычева) Мария Ивановна

Смерть
1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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