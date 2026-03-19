Русинов Михаил Иванович
мужской, родился 1816
умер 1890, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Русинова (Енгалычева) Мария ИвановнаМежду 1810 и 1820 г.р.
Дети
Демидова (Русинова) Вера МихайловнаОколо 1840 г.р.
Русинов Александр Михайлович1847 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева (Русинова) Софья Михайловна
Мать ребёнка: Русинова (Енгалычева) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Демидова (Русинова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Русинова (Енгалычева) Мария Ивановна
Шутилово, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847
Сын: Русинов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Русинова (Енгалычева) Мария Ивановна
Шутилово, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Корсакова (Русинова) Феоктиста Михайловна
Мать ребёнка: Русинова (Енгалычева) Мария Ивановна
Смерть
1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург