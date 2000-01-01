Отдельнова (Филатова) Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отдельнова (Филатова) Анастасия Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1991

Отец: Филатов Игорь

Мать: Филатова Ольга Николаевна

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