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Отдельнова (Филатова) Анастасия Игоревна
Отдельнова (Филатова) Анастасия Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.1991
Пол
Женский
Отец
Филатов Игорь
Мать
Филатова Ольга Николаевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1991
Отец:
Филатов Игорь
Мать:
Филатова Ольга Николаевна
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