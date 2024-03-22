Дюкова Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Миронова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Дюков Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дюков Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дюков Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдаткина Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Дюков Алексей Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дюков Алексей Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1920