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Дюкова Мария

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Миронова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Дюков Алексей Ефимов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Дюков Алексей Ефимов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Дюков Алексей Ефимов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдаткина Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Дюков Алексей Ефимов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Алексей Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1920
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