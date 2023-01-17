Дмитревский Николай Павлович
Место рожденияг. Ухань, КНР
Дата рождения1890
Дата смерти02.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ухань, КНР
Место жительства
С 1904 по 1907
Место жительства
С 1911 по 1915
Место жительства
С 1918 по 1928
Место жительства
С 1928 по 1938
Смерть
02.01.1938