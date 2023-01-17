Дмитревский Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитревский Николай Павлович

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Место рождения

г. Ухань, КНР

Дата рождения

1890

Дата смерти

02.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ухань, КНР
Место жительства
С 1904 по 1907
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1911 по 1915
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1928
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1928 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.01.1938
Москва, город федерального значения Москва
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