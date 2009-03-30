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Поздникин Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1980

Отец: Поздникин Сергей Федорович

Мать: Пушкарева Ольга Яковлевна

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