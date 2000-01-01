Какисина Фони — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какисина Фони

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахертиан Гвинет

Отец ребёнка: Сахертиан Доналд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахертиан Этгард

Отец ребёнка: Сахертиан Доналд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахертиан Фрисилян

Отец ребёнка: Сахертиан Доналд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахертиан Доналд

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