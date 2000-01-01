Какисина Фони
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахертиан Гвинет
Отец ребёнка: Сахертиан Доналд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахертиан Этгард
Отец ребёнка: Сахертиан Доналд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахертиан Фрисилян
Отец ребёнка: Сахертиан Доналд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сахертиан Доналд