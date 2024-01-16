Тюлькова (Панфилова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюлькова (Панфилова) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панфилов Андрей Егорович

Мать: Панфилова Матрёна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюльков Павел?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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