Даминова (Мазитова) Роза Аксановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминова (Мазитова) Роза Аксановна

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.10.1931

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1953 г.р.
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1959 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.11.1953

Сын: Даминов Митхат Халимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.1959

Дочь: Валитова Рамзия Халимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
2001
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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