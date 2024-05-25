Даминова (Мазитова) Роза Аксановна
Место рождения
Дата рождения20.10.1931
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1953
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1959
Дочь: Валитова Рамзия Халимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2001