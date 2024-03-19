Петькина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1995
Отец ребёнка: Михалин Андрей Гарриевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.2005
Дочь: Михалина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Михалин Андрей Гарриевич