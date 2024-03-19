Петькина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петькина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалин Андрей Гарриевич

Рождение ребёнка
07.12.1995

Сын: Михалин Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Михалин Андрей Гарриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.2005

Дочь: Михалина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Михалин Андрей Гарриевич

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