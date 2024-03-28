Самко Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустянская (Самко) Алла
Мать ребёнка: Самко (Лакиенко) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1970
Дочь: Галущенко (Самко) Светлана
Мать ребёнка: Самко (Лакиенко) Валентина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно