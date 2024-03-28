Самко Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самко Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустянская (Самко) Алла

Мать ребёнка: Самко (Лакиенко) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самко (Лакиенко) Валентина

Рождение ребёнка
22.12.1970

Дочь: Галущенко (Самко) Светлана

Мать ребёнка: Самко (Лакиенко) Валентина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

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