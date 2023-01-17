Майоров Алексей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Алексей Романович

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Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Киргизия
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
2001
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
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