Холмовская Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Холмовский Константин Иванов
Отец ребёнка: Холмовский Иван Николаев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Холмовский Иван Николаев
Холмовский Федор Иванович (1833 - ?) Родился в семье дьячка Спасонагородской церкви г.Ярославля Ивана Холмовского. Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии, в 1855 году по желанию уволен в... Показать все
Смерть
Неизвестно