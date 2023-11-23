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Холмовская Лукерья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холмовский Иван Николаев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Холмовский Константин Иванов

Отец ребёнка: Холмовский Иван Николаев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Холмовский Федор Иванов

Отец ребёнка: Холмовский Иван Николаев

Холмовский Федор Иванович (1833 - ?) Родился в семье дьячка Спасонагородской церкви г.Ярославля Ивана Холмовского. Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии, в 1855 году по желанию уволен в... Показать все
Смерть
Неизвестно

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