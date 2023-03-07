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Лубнина Марфа Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Косарева Матрона Андреева

Отец ребёнка: Лубнин Андрей Иванов

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Лубнин Андрей Иванов

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Лубнин Малахий Андреев

Отец ребёнка: Лубнин Андрей Иванов

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Лубнин Андрей Иванов

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Лубнин Порфирий Андреев

Отец ребёнка: Лубнин Андрей Иванов

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубнин Андрей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782
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