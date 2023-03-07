Лубнина Марфа Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Косарева Матрона Андреева
Отец ребёнка: Лубнин Андрей Иванов
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Лубнин Андрей Иванов
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Лубнин Андрей Иванов
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Лубнин Андрей Иванов
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Лубнин Андрей Иванов
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лубнин Андрей Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782