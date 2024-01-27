Соболь Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболь Иван Егорович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
30.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

С. Степное
Рождение ребёнка
04.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
С. Степное
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