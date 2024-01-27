Соболь Иван Егорович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
С. Степное
Рождение ребёнка
04.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
С. Степное