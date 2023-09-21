Смирнов Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения07.03.1884 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Смирнов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова (Комарова) Елена Ефимовна
Бракосочетание
03.05.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1909