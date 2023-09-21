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Смирнов Алексей Егорович

Место рождения

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.03.1884 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Смирнов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова (Комарова) Елена Ефимовна

Бракосочетание
03.05.1904 ст.

Жена: Смирнова (Комарова) Елена Ефимовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1909

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