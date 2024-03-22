Журавлева (Лыткина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Лыткина) Мария Степановна

Место рождения

Касиб, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Лыткин Степан Иванович

Мать: Лыткина Татьяна Евдокимовна

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Дина Федоровна

Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Третьякова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Касиб, Соликамский, Пермский край
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