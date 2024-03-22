Журавлева (Лыткина) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Дина Федоровна
Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Третьякова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно