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Григорьев Игорь Вячеславович
Григорьев Игорь Вячеславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.1993 ст.
Пол
Мужской
Отец
Григорьев Вячеслав Витальевич
1963 г.р.
Мать
Григорьева (Шакирова) Светлана Ханафиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1993 ст.
Отец:
Григорьев Вячеслав Витальевич
Мать:
Григорьева Светлана Ханафиевна
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