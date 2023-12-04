Гультяева Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяева Евдокия Семёновна

Гультяева Евдокия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1885 ст.

Дочь: Гультяева Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Гультяев Алексей Сидорович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1890 ст.

Сын: Гультяев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Гультяев Алексей Сидорович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Алексей Сидорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close