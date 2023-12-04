Гультяева Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.1885 ст.
Дочь: Гультяева Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Гультяев Алексей Сидорович
Рождение ребёнка
08.11.1890 ст.
Сын: Гультяев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Гультяев Алексей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно