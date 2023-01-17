Семенюк (Ясько) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1895 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
07.05.1897 ст.
Дочь: Семенюк Пелагея Фадеевна
Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1902 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1904 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1907 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1910 ст.
Дочь: Семенюк Елена Фадеевна
Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно