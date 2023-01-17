Семенюк (Ясько) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Ясько) Антонина Ивановна

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
17.09.1895 ст.

Муж: Семенюк Фадей Иванович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
07.05.1897 ст.

Дочь: Семенюк Пелагея Фадеевна

Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.09.1902 ст.

Сын: Семенюк Семен Фадеевич

Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.11.1904 ст.

Сын: Семенюк Степан Фадеевич

Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.10.1907 ст.

Сын: Семенюк Андрей Фадеевич

Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1910 ст.

Дочь: Семенюк Елена Фадеевна

Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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