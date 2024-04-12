Кливец Иаков (Яков) Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кливец Иаков (Яков) Миронович

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

24.03.1887

Дата смерти

26.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1887

Отец: Кливец Мирон Яковлевич

Мать: Кливец Мотрона Федоровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M2PV?i=914&cc=3753994&cat=1803177
Крещение
25.03.1887
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: девица Мария Филипповна Москаленкова и Андрей Леонтьевич Филиппик
Смерть
26.03.1888
Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19FN-8?i=61&cc=3753994&cat=1803177
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