Кливец Иаков (Яков) Миронович
Место рождения
Дата рождения24.03.1887
Дата смерти26.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1887
Отец: Кливец Мирон Яковлевич
Мать: Кливец Мотрона Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M2PV?i=914&cc=3753994&cat=1803177
Крещение
25.03.1887
Крестные: девица Мария Филипповна Москаленкова и Андрей Леонтьевич Филиппик
Смерть
26.03.1888
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19FN-8?i=61&cc=3753994&cat=1803177