Ливенцев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1946
Дата смерти25.12.2006
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ливенцев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Первая Жена ххх
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: О Втором ребенке сведений нет
Мать ребёнка: Вторая Жена ххх
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вторая Жена ххх
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена ххх
Смерть
25.12.2006