Ливенцев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛивенцев Владимир Иванович

Ливенцев Владимир Иванович

Место рождения

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.01.1946

Дата смерти

25.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1946

Отец: Ливенцев Иван Никаноровна

Мать: Ливенцева Лидия Александровна

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ливенцев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Первая Жена ххх

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: О Втором ребенке сведений нет

Мать ребёнка: Вторая Жена ххх

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена ххх

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена ххх

Смерть
25.12.2006
Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.