Смирнова (Прокуронова) Валентина Васильевна 19.?.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Прокуронова) Валентина Васильевна

Место рождения

д. Есюково

Дата рождения

19.?.1930

Дата смерти

28.?.2014

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1930

Отец: Смирнов Василий Александрович

Мать: Смирнова (Евдокимова) Лидия Ивановна

д. Есюково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуронов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокуронов (Иванов) Николай Николаевич

Отец ребёнка: Прокуронов Николай Алексеевич

д. Жилино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуронов Николай Алексеевич

д. Жилино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокуронов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Прокуронов Николай Алексеевич

д. Жилино
Рождение ребёнка
02.?.1952

Дочь: Смирнова (Забелина) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
26.?.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуронов Николай Алексеевич

д. Жилино
Смерть
28.?.2014

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