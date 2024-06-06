Смирнова (Прокуронова) Валентина Васильевна
Место рожденияд. Есюково
Дата рождения19.?.1930
Дата смерти28.?.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1930
д. Есюково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокуронов (Иванов) Николай Николаевич
Отец ребёнка: Прокуронов Николай Алексеевич
д. Жилино
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Жилино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокуронов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Прокуронов Николай Алексеевич
д. Жилино
Рождение ребёнка
02.?.1952
Дочь: Смирнова (Забелина) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
26.?.1959
д. Жилино
Смерть
28.?.2014