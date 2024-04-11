Луговых (Бажова) Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1931
Сын: Луговых Юрий Вениаминович
Отец ребёнка: Луговых Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1934
Сын: Луговых Игорь Вениаминович
Отец ребёнка: Луговых Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Луговых Владимир Вениаминович
Отец ребёнка: Луговых Вениамин Иванович
Смерть
2002