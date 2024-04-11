Луговых (Бажова) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговых (Бажова) Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговых Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1931

Сын: Луговых Юрий Вениаминович

Отец ребёнка: Луговых Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1934

Сын: Луговых Игорь Вениаминович

Отец ребёнка: Луговых Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Луговых Владимир Вениаминович

Отец ребёнка: Луговых Вениамин Иванович

Смерть
2002

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