Боливенкова (Безсмертная) Домникия Иванова
женский, родилась 08.01.1748
умерла Неизвестно
МатьБезсмертная (Иванова) Агафия Михаилова1721 г.р.
ОтецБезсмертный (Безсмертенок) Иван Тимофеев1720 г.р.
Супруги
Боливенко Антон Васильев1748 г.р.
Дети
Боливенко Яков Антонов1769 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1748
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Зуенкова (Боливенко) Евфимия Антонова
Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Боливенко) Матрона Антонова
Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Боливенко Кондрат Антонов
Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Боливенко Кондрат Антонов
Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Боливенко) Евгения Антонова
Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Боливенко) Марина Антонова
Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Боливенко) Домникия Антонова
Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев
Смерть
Неизвестно