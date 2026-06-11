Боливенкова (Безсмертная) Домникия Иванова 08.01.1748 — найти родственников по фамилии на Familio

Боливенкова (Безсмертная) Домникия Иванова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 08.01.1748

умерла Неизвестно

Мать
Безсмертная (Иванова) Агафия Михаилова1721 г.р.
Отец
Безсмертный (Безсмертенок) Иван Тимофеев1720 г.р.
Супруги
Боливенко Антон Васильев1748 г.р.
Дети
Боливенко Яков Антонов1769 г.р.
Зуенкова (Боливенко) Евфимия Антонова1775 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1748

Отец: Безсмертный (Безсмертенок) Иван Тимофеев

Мать: Безсмертная (Иванова) Агафия Михаилова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боливенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Боливенко Яков Антонов

Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Зуенкова (Боливенко) Евфимия Антонова

Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Боливенко) Матрона Антонова

Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Боливенко Кондрат Антонов

Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Боливенко Кондрат Антонов

Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Боливенко) Евгения Антонова

Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Боливенко) Марина Антонова

Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Боливенко) Домникия Антонова

Отец ребёнка: Боливенко Антон Васильев

Смерть
Неизвестно

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