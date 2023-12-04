Ветошкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1939

Сын: Ветошкин Виктор

Отец ребёнка: Ветошкин Михаил

Рождение ребёнка
С 1940 по 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Михаил

Рождение ребёнка
19.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Михаил

Смерть
Неизвестно
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