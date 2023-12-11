Гультяева Ксения Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1891 ст.
Сын: Гультяев Михаил Тарасович
Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович
Рождение ребёнка
16.02.1896 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович
Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович
Рождение ребёнка
13.01.1902 ст.
Дочь: Гультяева Татьяна Тарасовна
Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.
Сын: Гультяев Василий Тарасович
Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович
Рождение ребёнка
15.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно