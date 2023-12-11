Гультяева Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Ксения Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1891 ст.

Сын: Гультяев Михаил Тарасович

Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1896 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.

Сын: Гультяев Павел Тарасович

Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1902 ст.

Дочь: Гультяева Татьяна Тарасовна

Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.

Сын: Гультяев Василий Тарасович

Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1910 ст.

Сын: Гультяев Фёдор Тарасович

Отец ребёнка: Гультяев Тарас Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Тарас Степанович

Смерть
Неизвестно
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