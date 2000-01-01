Солопон Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолопон Александр

Солопон Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопон Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Солопон Ирина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солопон Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопон Артем Александрович

Мать ребёнка: Солопон Ирина Валерьевна

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