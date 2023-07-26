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Басманов Алексей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Басманов Никифр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басманова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Измайлова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басманов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Измайлова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1923

Дочь: Басманова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Измайлова Наталья Ивановна

Смерть
?.06.1942

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