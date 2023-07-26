Басманов Алексей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Басманов Никифр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басманова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Измайлова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басманов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Измайлова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1923
Дочь: Басманова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Измайлова Наталья Ивановна
Смерть
?.06.1942