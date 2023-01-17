Нестеров Иван Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Иван Клементьевич

Нестеров Иван Клементьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Нестерова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Гурьевна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Нестерова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Гурьевна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Нестерова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Гурьевна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Дарья Гурьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close