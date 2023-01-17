Нестеров Иван Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Нестерова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Гурьевна
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Нестерова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Гурьевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Нестерова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестерова Дарья Гурьевна
Смерть
Неизвестно