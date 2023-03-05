Петровский Осип Григлрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Григорий Денисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Петровский Михаил Осипович
Мать ребёнка: Петровская Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Петровская Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ремизова Александра Осиповна
Мать ребёнка: Петровская Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно