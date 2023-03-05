Петровский Осип Григлрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетровский Осип Григлрьевич

Петровский Осип Григлрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Григорий Денисов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Петровский Михаил Осипович

Мать ребёнка: Петровская Елена Семеновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Петровский Иван Осипович

Мать ребёнка: Петровская Елена Семеновна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ремизова Александра Осиповна

Мать ребёнка: Петровская Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Елена Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close