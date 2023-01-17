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Мясников Егор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Мясников Григорий Егоров

Мать ребёнка: Мясникова Устинья Карпова

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1690

Дочь: Мясникова Ульяна Егорова

Мать ребёнка: Мясникова Устинья Карпова

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Устинья Карпова

Смерть
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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