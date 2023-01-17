Мясников Егор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1666
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: Мясникова Устинья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1690
Дочь: Мясникова Ульяна Егорова
Мать ребёнка: Мясникова Устинья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно