Спесивцева Матрёна Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивцева Матрёна Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев ? Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев ? Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев Владимир Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спесивцев Николай Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1915

Сын: Спесивцев Петр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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