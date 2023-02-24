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Пак Сид

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Место рождения

род. Китай, г. Харбин

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янковский -

Мать: Янковская -

род. Китай, г. Харбин
Рождение ребёнка
13.12.1930

Сын: Пак Олег Семёнович

Мать ребёнка: Пак Лидия Сергеевна

род. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пак Николай Семёнович

Мать ребёнка: Пак Лидия Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Китай , г. Харбин
Смерть
Неизвестно
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