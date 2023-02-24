Пак Сид
Место рождениярод. Китай, г. Харбин
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янковский -
Мать: Янковская -
род. Китай, г. Харбин
Рождение ребёнка
13.12.1930
Сын: Пак Олег Семёнович
Мать ребёнка: Пак Лидия Сергеевна
род. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пак Лидия Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Китай , г. Харбин
Смерть
Неизвестно