Городецкая Гликерия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкая Гликерия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Городецкий Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Городецкий Василий Яковлев

Старое Село Грязовецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Городецкий Иван Васильев

Отец ребёнка: Городецкий Василий Яковлев

Старое Село Грязовецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Маслова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Городецкий Василий Яковлев

Старое Село Грязовецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Василий Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Старое Село Грязовецкого уезда
Смерть
1789
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