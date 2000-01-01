Городецкая Гликерия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Городецкий Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Городецкий Василий Яковлев
Старое Село Грязовецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Городецкий Василий Яковлев
Старое Село Грязовецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Маслова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Городецкий Василий Яковлев
Старое Село Грязовецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Старое Село Грязовецкого уезда
Смерть
1789