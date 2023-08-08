Бякова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1786
Год рождения 1786 вычислена исходя из записи в исповедной книге Спасской Поршенской церкви за 1825 год (39лет) Ф496 оп19 д466 разворот 155 Комментарий ранее: дата рождения 1804 высислена исходя из з... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Бяков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Бяков Николай Иванович
При бракосочетании в 1839 году указан возраст 27 лет Также: Год рождения 1812 вычислен исходя из записи в исповедной книге Спасской Поршенской церкви за 1825 год Вологодский архив Ф496 оп19 д466 разв... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1822
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Бяков Николай Иванович
У экономического крестьянина Николая Ивановича Бякова от жены его родилась дочь Татьяна Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Бяков Николай Иванович
Год рождения 1824 вычислен исходя из записи в исповедной книге Спасской Поршенской церкви за 1825 год (6 месяцев) Вологодский архив Ф496 оп19 д466 разворот 155
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно