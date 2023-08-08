Бякова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения 1786 вычислена исходя из записи в исповедной книге Спасской Поршенской церкви за 1825 год (39лет) Ф496 оп19 д466 разворот 155 Комментарий ранее: дата рождения 1804 высислена исходя из з... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бяков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Бяков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Бяков Кондрат Николаевич

Отец ребёнка: Бяков Николай Иванович

При бракосочетании в 1839 году указан возраст 27 лет Также: Год рождения 1812 вычислен исходя из записи в исповедной книге Спасской Поршенской церкви за 1825 год Вологодский архив Ф496 оп19 д466 разв... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1822

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Бяков Николай Иванович

У экономического крестьянина Николая Ивановича Бякова от жены его родилась дочь Татьяна Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Бяков Гаврило Николаевич

Отец ребёнка: Бяков Николай Иванович

Год рождения 1824 вычислен исходя из записи в исповедной книге Спасской Поршенской церкви за 1825 год (6 месяцев) Вологодский архив Ф496 оп19 д466 разворот 155
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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