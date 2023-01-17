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Гегуев Руслан Фердинандович

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Место рождения

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область

Дата рождения

26.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1992

Отец: Гегуев Фердинанд Омарович

Мать: Гегуева Алла Алихановна

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
07.12.2013

Жена: Семикян Лара Хачатуровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.2014

Дочь: Гегуева Ева Руслановна

Мать ребёнка: Семикян Лара Хачатуровна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Развод
27.06.2021

Жена: Семикян Лара Хачатуровна

Москва, город федерального значения Москва
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