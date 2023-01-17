Гегуев Руслан Фердинандович
Место рождения
Дата рождения26.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1992
Отец: Гегуев Фердинанд Омарович
Мать: Гегуева Алла Алихановна
Бракосочетание
07.12.2013
Жена: Семикян Лара Хачатуровна
Рождение ребёнка
01.08.2014
Дочь: Гегуева Ева Руслановна
Мать ребёнка: Семикян Лара Хачатуровна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Развод
27.06.2021
Жена: Семикян Лара Хачатуровна