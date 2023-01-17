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Фёдор Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Степан Федосеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Афанасий Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Симон Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Меркул Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.01.1811 ст.

Жена: Ксения Абрамова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вдовые, вторым браком
Смерть
Неизвестно
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