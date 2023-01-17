Фёдор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Степан Федосеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Афанасий Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Симон Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Меркул Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
11.01.1811 ст.
Жена: Ксения Абрамова
оба вдовые, вторым браком
Смерть
Неизвестно