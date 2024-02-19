Эпов Владимир Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1935
Дата смерти07.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1935
Отец: Эпов Абрам Капитонович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.06.1986