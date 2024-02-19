Эпов Владимир Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Владимир Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1935

Дата смерти

07.06.1986

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1935

Отец: Эпов Абрам Капитонович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.06.1986

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